İHA

Adalet Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında ertelediği hakim ve savcı adaylığı mülakatları için yeni tarih belirledi.

Buna göre 100 kişilik kadro için idari yargı hakim adaylığı, 200 kişilik kadro için avukatlık adli yargı hakim ve savcı adaylığı, bin kişilik kadro için adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları 15 Haziran-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.