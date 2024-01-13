Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, bilindiği üzere Süper Kupa maçının organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Peki, "Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman? Süper Kupa maçı nerede oynanacak?" İşte ayrıntılar...