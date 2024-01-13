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        Haberler Spor Futbol Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman? Süper Kupa maçı nerede oynanacak? - Futbol Haberleri

        Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

        29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali, hatırlanacağı gibi maç öncesinde çıkan aksaklık nedeniyle iki takım sahaya çıkmama kararı almıştı. Alınan karar sonrasında Süper Kupa finali ertelenirken, kulüp yetkilileri ve TFF ortak bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama, "Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçının oynanacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 00:45 Güncelleme: 13.01.2024 - 00:45
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        • 1

          Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, bilindiği üzere Süper Kupa maçının organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Peki, "Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman? Süper Kupa maçı nerede oynanacak?" İşte ayrıntılar...

        • 2

          SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

          Bir önceki sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmesi planlanan Süper Kupa finali, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine iki kulüp maça çıkmama kararı almıştı. Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının yeni tarihi henüz belli olmadı.

          Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          TFF VE KULÜPLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

          Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

        • 4

          Yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

          "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonunun 100. Yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla, Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

        • 5

          Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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