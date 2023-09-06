Ertelenen Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? TFF açıkladı mı?
Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 3. hafta lig maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar gereğince ertelenen söz konusu müsabakanın ne zaman oynayacağı bir kez daha gündem olmuş durumda. İşte, ertelenen Fenerbahçe Başakşehir maçı tarihi ile ilgili bilgiler...
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Ertelenen Fenerbahçe Başakşehir maçı ile ilgili arayışlar devam ediyor. Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen üç maçtan biri olan Fenerbahçe Başakşehir maçına ilişkin son durum bir kez daha gündemde. Lige verilen milli ara nedeniyle futbolseverler; Fenerbahçe Başakşehir maçının tarihi açıklandı mı aramaları yapıyor. İşte, detaylar...
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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig 2023-2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe Başakşehir maçının ertelendiğini duyurmuştu.
Söz konusu maç, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı ancak 6 Eylül Çarşamba günü itibariyle resmi tarih henüz açıklanmış değil.
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SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA HANGİ MAÇLAR ERTELENDİ?
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe Başakşehir maçının yanı sıra İstanbulspor Galatasaray ve Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmları da ileri bir tarihe ertelendi.
Söz konusu 3 karşılaşmanın da aynı gün oynanması bekleniyor.
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