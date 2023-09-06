Süper Lig'de 3. haftanın maçlarından biri olarak gösterilen ve futbolseverlerin heyecanla beklediği Adana Demirspor Beşiktaş maçı ile kritik bir gelişme yaşanmış ve zorlu mücadele iki takımın UEFA Konferans Ligi play-off maçları nedeniyle ertelenmişti. İşte, 2023-2024 sezonunun 3. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmanın akıbeti ile ilgili bilgiler...