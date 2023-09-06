Ertelenen Adana Demirspor Beşiktaş maçı tarihi açıklandı mı, ne zaman oynanacak?
Bu yıl ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımızdan Adana Demirspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında kozlatırını paylaşacak. İki takımın da play-off turlarındaki maçları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), her iki takımın yanı sıra Avrupa'daki diğer temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının da ertelendiğini açıklamıştı. Peki, ertelenen Adana Demirspor Beşiktaş maçı tarihi açıklandı mı?
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Süper Lig'de 3. haftanın maçlarından biri olarak gösterilen ve futbolseverlerin heyecanla beklediği Adana Demirspor Beşiktaş maçı ile kritik bir gelişme yaşanmış ve zorlu mücadele iki takımın UEFA Konferans Ligi play-off maçları nedeniyle ertelenmişti. İşte, 2023-2024 sezonunun 3. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmanın akıbeti ile ilgili bilgiler...
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ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak Adana Demirspor Beşiktaş maçı TFF tarafından ertelenmişti.
Söz konusu maç, temsilcilerimizin UEFA Konferans Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı ancak resmi tarih henüz açıklanmış değil.
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SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA HANGİ MAÇLAR ERTELENDİ?
Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor Beşiktaş maçının yanı sıra İstanbulspor Galatasaray ve Fenerbahçe Başakşehir karşılaşmları da ileri bir tarihe ertelenmişti.
Söz konusu maçların yeni tarihleri henüz belli olmadı.
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Konuyla ilgili resmi açıklamalar gelir gelmez haberimizde yer alacak...