Daily Mail sitesi bu gelişme ile projenin Kral Charles veya Prens William ile herhangi bir uzlaşmayı engelleyeceğini iddia ediyor.

Çiftin de olası tepkilerden çekindiği için bu durumdan memnun olmadığı ancak yüklü miktardaki anlaşma nedeniyle ses çıkaramadığı belirtiliyor.