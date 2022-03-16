Erteleme maçını Beşiktaş Icrypex kazandı

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş

Beşiktaş Icrypex: Lawson 13, Jefferson 26, Kenan Sipahi 10, Furkan Haltalı 12, Egehan Arna 11, Whitehead 5, Reaves, Ercan Osmani

Pınar Karşıyaka: Baye 15, Mahir Ağva 4, Roll 12, Taylor 9, Tyus 9, Yunus Emre Sonsırma 12, Berkan Durmaz, Burak Can Yıldızlı, Colson 10

1. Periyot: 22-16

Devre: 31-34

3. Periyot: 48-49

Beş faulle çıkan: 35.56 Taylor (Pınar Karşıyaka)