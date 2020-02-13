13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı Zemheri dün akşam ekrana gelen bölümündeki heyecan dolu anlarıyla izleyicilerini soluksuz bıraktı. Ertan’ın, Firuze’nin gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için elinden geleni yaptığı, Firuze’nin Ertan’la birlikte Aliye’nin karşısına çıktığı nefes kesen anların heyecanı yükselttiği bölüm sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. #yasakaşk etiketi Twitter Türkiye'de 15 saat 55 dakika, dünyada 2 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.
Aliye’nin oyuna devam etmesiyle Firuze’nin kim olduğunu öğrenemeyen Ertan büyük bir hayal kırıklığı içinde geri dönerken, telefonuna gelen güvenlik kamerası görüntüleri tüm gerçeği açığa çıkardı. Ertan, büyük bir öfkeyle Firuze’yi uçurumun kenarına sürükledi.
Kendisiyle ilgili itiraflarda bulunan Ertan’ın Firuze'yi uçurumun kenarına ittiği final sahnesi ekran başındakileri şoke ederken, Firuze’ye ne olacağı merak konusu oldu.
FİRUZE, GERÇEK KİMLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARMAK İSTEYEN ERTAN’DAN KAÇTI!
Faruk'un şirkete geldiğini duyan ve şüpheleri giderek artan Ertan, Firuze ile ikisini karşılaştırmak istedi ancak istediğine ulaşamadı. Faruk’un çaldığı paranın bedeli çok ağır oldu; işlediği suçun cezası Aliye’nin üzerine kaldı. Firuze sert çıkışlarıyla Ertan’ın ilgisini giderek üstüne çekerken, Ertan’ın tavrı karşısında Ayaz tedirginliğini gizleyemedi.
Safiye, gördüğü eski bir fotoğrafla Firuze ve Ayaz hakkındaki gerçeği öğrendi. Ertan'ın cezaevine gittiğini duyan Ayaz, Firuze'nin gerçek kimliğinin ortaya çıkmaması için hakkındaki tüm gerçek bilgileri sildirdi.
AYAZ, FİRUZE’Yİ YALNIZ BIRAKMADI!
Berrak, Ayaz'ın hayatındaki yerini sağlamlaştırmak için yaptığı plan sonucunda valizini alıp Ayaz'ın evine gitti. Fakat İclal’ın planı bozmasıyla Berrak istediğini elde edemedi. Ertan'ın Firuze hakkındaki gerçeği öğrenmek için sıradaki planı Yaşar’ı bıçaklatmaktı. Hastanede Firuze'yi bir an bile yalnız bırakmayan Ayaz, Ertan'ın oyunlarından korumak için de elinden geleni yaptı.
ALİYE, ERTAN’IN KARŞISINDA FİRUZE’Yİ ELE VERMEDİ!
Firuze ve Ayaz, güvenlik görevlisi Haluk'un peşine düştü ancak işler umdukları gibi gitmedi. Haluk'un şirkete gelip olayları anlatması ve evine gelen kişiyi kumral, uzun boylu ve mavi gözlü bir kadın olarak tarif etmesiyle Ertan şüphelerinden emin oldu.
Bunu kanıtlayacak bir plan yaparak Firuze'yi kendi evine götürdü. Aliye ve Firuze'nin karşı karşıya geldiği anlarda heyecan giderek yükselirken Aliye, Firuze'yi ele vermedi.
Ay Yapım imzalı Zemheri Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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