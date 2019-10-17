Süper Lig'e verilen milli ara sona ererken Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularıyla yaptığı toplantıda kaybedilen puanlara dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcının, artık yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini belirterek "Hesapta olmayan puanlar kaybettik. Telafi etmek için özellikle deplasmanda hata yapmamamız ve alabileceğimiz tüm puanları almamamız gerekiyor. İç sahada yaşadığımız kazayı bu şekilde telafi edebiliriz. Uzun bir galibiyet serisine ihtiyacımız var. Bu seri de Denizlispor maçıyla başlasın" dediği ifade edildi.