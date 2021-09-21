Ersun Yanal, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi organize olan bir takımla karşılaştıklarını aktaran Yanal, "Kolay bir takım değil. İlk yarıda etkili ve oyunumuzu baskılayan bir rakip vardı. Bu yarıda 2-3-4 fark geriye düşebilirdik. İkinci yarıda buna tepki gösterip, teknik ve taktik olarak değişim yaptık. Oyun tam tersine döndü. Bu kez biz aynı senaryoyu rakibe yaşatabilirdik. Hem geçiş oyununda hem de pozisyon anlamında rakibe bayağı zor anlar yaşattık. Son 20 dakika oldukça yüksek tempolu ve güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Futbolun pozitif yönünü oynamaya çalışan 2 takım vardı. Oyunu oynamak ve stratejik anları belirleyen bir takım olmak istiyoruz. Önümüzdeki maç için bugün oynadığımız oyunun belli bölümleri önemli bir avantaj. Gelişerek devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise iyi bir performans sergilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Oyuna istekli ve arzulu başladık. İlk 45 dakikada rakip tamamen kapandı. En az 4-5 net gol pozisyonumuz var. İkinci yarıda da bazı pozisyonlara girdik. Topun oyunda kalma süresi çok azdı. Yere yatan arkadaşlar bir türlü kalkmasını bilmedi. Hakemlerden bu tür olaylara fazla prim vermemelerini istiyoruz. Bir hedefimiz var. Her hafta üzerine koyarak oynamak istiyoruz. Seyircilere daha zevkli oyunlar seyrettirmek istiyoruz. Bugün burada kaybedilmiş 2 puan var."