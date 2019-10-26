Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u sahasında 5-1 mağlup ederekne teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

Yanal, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek "Fenerbahçe'nin eksikleri döndükçe -özellikle kanat eksikleri- ne kadar hızlı oynayacağımızın mesajını verdik. Oynadığımız oyunda kanat oyuncuların etkisini bir kez daha gördük ve bu mesajı taraftarımıza verdik. Taraftarın bizi doğru anlayacağı ve daha çok destekleyeceği günler başlayacak. Bu mesaj için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR BİRLİKTEYKEN ÖNÜMÜZDE HİÇBİR ENGEL DURAMAZ"

Yanal, taraftarın kendisine olan desteği için ise şunları kaydetti: "Fenerbahçe taraftarının tavrı, bu camianın ne kadar büyük ve güçlü olduğunu gösteriyor. Taraftarımızla, camiamızla, kenetleneip yürdüğümüzde, önümüzde hiçbir engelin duramayacağını düşünüyorum."