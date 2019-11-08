09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. 3-2'lik galibiyete rağmen oyundan mutlu olmadığını dile getiren Yanal, "Başkanımızdan en genç oyuncumuza kadar bir şeyleri değiştirmek için uğraşıyoruz. Bugünkü oyun, çok iyi oynayıp, 3 puan alamadığımız oyunların tedirginliğinden doğmuştur. Kazanmanın ötesinde, Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyunu, ve güveni kendimizde bulmalıyız. Bugün oyunun hakimi biz değilsek bu kabul edilebilir bir durum değil. Ben de bunu kabul edemem. Fenerbahçe bugün kazanmıştır ama oynaması gereken oyunu oynamamız gerekir. Taraftar da bizden onu bekliyor. Fenerbahçe kazanmıştır ama kazanmanın ötesinde oynaması gereken oyunu her zaman oynamalıyız. İyi oyunları tekrarlamalıyız. Bunu yapabilen bir takım olduğumuza göre bunu devam ettirmeliyiz. Taraftarı mutlu edecek oyunu oynayacağız" ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Yanal, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.
"BU OYUNDAN DAHA İYİSİNİ OYNAMALIYIZ"
Kazanmalarına rağmen oynanan oyundan mutlu olmadığını ifade eden Ersun Yanal, "Maçın sonucu ne olursa olsun oyundan mutlu değilim. İyi oyunla kaybettiğimiz maçları da düşünecek olursak orada da mutlu olmamıştık. Biz bu oyunun çok daha iyisini oynamalıyız. Biz buraya başkanımızdan en genç oyuncumuza birçok şeyi değiştirmek için geldik. Bunu da değiştireceğiz" diye konuştu.
Kasımpaşa'ya özgü dolu sözlerde bulunan Ersun Yanal, "Kasımpaşa'nın ligde ilginç sonuçlar alacağını düşünüyorum. Çok daha olgunlaşmış bir takım. Bugün bunu gösterdiler, ilginç sonuçlar alacaklarını düşünüyorum" dedi.
"KÖTÜ OYUNUN SORUMLUSU BENİM"
Oynanan kötü oyunun sorumlusunun sadece kendisi olduğunu belirten Yanal, "Oyunu oynayan futbolcuları suçlamak en kolayı. Bütün sorumlusu benim. Oyuncuları sahaya çıkaran benim. Sorunun da çözümün de noktası benim. Bugünkü oyunun sorumlusu da bunu değiştirecek olan da benim" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!