09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Koleji'nin Ataşehir'deki yerleşkesinde düzenlenen törene katılan Ersun Yanal, yaptığı konuşmada eğitimin önemine dikkati çekti.
Öğrencilerle buluşmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Yanal, "Sahaya çıkmaktan daha heyecanlıyım burada. Bir ülkenin geleceğiyle buluşmak heyecan verici. Bu geleceğin kendisi olan çocuklarımız Fenerbahçe arması altında eğitim görüyorsa heyecanlanmamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Çocukların çok önemli olduğunu vurgulayan Yanal şunları kaydetti:
"Eğitime, çağdaş yaşama olması gereken katkısını kulüp tüzüğüne taşıyan bir camianın üyesiyim. Bu eğitim ve çağdaş yaşam tasarılarını Mustafa Kemal ilkeleri üzerine ve anayasasına koyan topluluğun üyesiyim. Cehaletin toplumları nasıl yerinde saydırdığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden sizler çok önemlisiniz. Bu ülke ve cumhuriyet kadar önemlisiniz. Ne zaman nerede olursanız olun tıpkı kulübüm, başkanım ve camiam gibi ben de yanınızda olacağım."
Yanal konuşmasını "En güzel söz size söylenmeyen sözdür. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır." diyerek bitirdi.
Açılışa, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, futbol takımı idari menajeri Volkan Ballı, antrenör Volkan Demirel, futbolcular Adil Rami ve Harun Tekin de katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!