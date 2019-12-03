03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında seyircisiz oynanan mücadelede İstanbulspor’u sahasında 4-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Net bir sonuç aldıklarını söyleyen Yanal, “Kupanın iki ayaklı oynanan ilk maçında net bir sonuç aldık. Zaman almada sıkıntı çektiğini düşündüğümüz oyuncularımız, sezon içindeki süreç içinde zaman buldular. Fiziksel veri olarak yeterliliği yüksek gibi görünse de, özellikle hücumda daha baskın oynayabileceğimiz bir oyun vardı. Ancak disiplin anlamında doğru hareket ettiler. Bugün Fenerbahçe’nin geleceği için şans vermekte zorlandığımız genç oyuncuları da oynatma şansımız oldu. Emin olun ki, hepinizden daha fazla bu konuda iştahlıyız. Doğru zamanda doğru hasat yapmamız gerekiyor. Taraftarımız olsaydı, güzel bir futbol gecesi yaşayabilirdik. Umarım taraftarın eksik olmadığı günlere kavuşuruz” açıklamasını yaptı.
Maçı değerlendirdikten sonra kendisi hakkında yapılan bazı yorumlar üzerine konuşan Yanal, “Benim tarzım olmayan bir konuya girmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum, kendilerinin zamanını aldığım için af diliyorum. Bir zat benim yöneticimle ilgili saçma sapan suçlamalara başladı. Sosyal medyada trollerim olduğunu ifade etti. Bu aşağılıkça yaklaşım için 1 haftalık süre veriyorum ve eğer ispat etmezse, sonrasında afişe ederek mahkemeye vereceğim. Bu konulara girmem ama, zatı muhterem bunu ispat etmezse, bu konuya nasıl gireceğimi gösteririm. Çamur at izi kalsın yapılıyor. Bunu ispat etmezse, onu afişe edeceğim. Bu kadar seviyesiz ve aşağılık bir yerde dolanıyorlar. Bunun hesabını hem yargı önünde hem de burada bağıra bağıra soracağım” diyerek sözlerini tamamladı.
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