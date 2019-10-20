20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken teknik direktör Ersun Yanal maç sonrasında açıklamalar yaptı. Yanal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bu sezon bireysel hatadan yediğimiz yedinci gol. Bu deplasman ve bundan sonraki deplasmanlar oldukça zor geçecek. Oldukça dirençli ve karşılık veren takımlar oldu. İdeal oyuncularımızın performanslarını yükseltmekle uğraşıyoruz"
"Oyuncuların performansı arttıkça daha iyi olacağız. Birkaç kaybımız vardı. 70. dakikaya kadar tamam ama sonrasında daha iyi oynamalıydık. Bunu sonuca bağlayarak bitirmek özgüven açısından iyi oldu."
"Aramıza katılacak oyuncularla birlikte yolumuza daha güçlü devam edeceğiz"
"EMRE BELÖZOĞLU ÖZEL BİR OYUNCU"
"Emre özel bir oyuncu, özel bir karakter. Fenerbahçe'ye katkısı olacağı alanlarda çıkıp işini yapan bir oyuncu. Takımın belli bir gücü var, çalışarak bunu daha yukarı çekmeye çalışıyoruz ancak Emre'yi de daha doğru kullanınca daha da iyi olacak"
"FENERBAHÇE'DE OLMAK VE OYNAMAK CİDDİ BİR HAZIRLIK GEREKTİRİR"
"Fenerbahçe'de olmak ve oynamak ciddi bir hazırlık gerektirir. Bunun en önemli aşaması ise takımın ahengine uyum sağlamayı gerektirir. Fenerbahçe'nin takım mühendisliğinde hem oyuncuların takım üzerindeki performansını hem de bizim gözlemlerimiz değerlendirilmeli. Ferdi genç bir oyuncu kullanacağız, oynatacağız. Onun hakkında CV'si yeterli değil gibi yorumlar yapmak doğru değil."
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