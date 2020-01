Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir galibiyetinin ardından konuştu. Yanal, Elazığ'daki deprem felaketine de değinerek "Rakip sahada %50'nin üstünde oynamak, ikili mücadeleleri daha fazla kazanmak, coşkuyu her dakikada oluşturmak gerekiyordu. Bugün tüm oyuncular bu kaliteyi gösteren bir tutum sergilediler. Fenerbahçe, şampiyonluğa taşıyacağı bu oynadığı oyunu devam ettirecek. Maçı konuşuyoruz ama bugün doğal afet yaşadık. Ülkemizin en acı günlerinden biri oldu. Ne olursa olsun can kaybettik. Daha sonra da oynayabilirdik. Hepimiz çok üzüldük. İşimizi yapıyoruz, çıkıp gülüyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Fenerbahçe elinden geleni yapacaktır. Hazırlık maçı ayarlayıp öyle de destek olabiliriz, ne gerekiyorsa, şu anda aklıma gelen bu. Türkiye bir deprem ülkesi ve duyarlı olmak zorundayız. Taraftarımız ve Fenerbahçe'nin mensupları her anlamda duyarlılıklarını göstermiştir 3 Temmuz'dan bu yana." ifadelerini kullandı.