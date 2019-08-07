07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, hazırlık maçında Cagliari ile 2-2 berabere kalırken teknik direktör Ersun Yanal, açıklamalarda bulundu. Yanal, savunmada daha iyi olmaları gerektiğini belirterek "Pozitif taraflar var. Zaman zaman çok iyi, iştahlı hücum yapıyoruz. Ancak savunmaya gelince orada biraz aksama oluyor. Takım savunması kolektif bir iş. Bunun doğru işlemesi için zaman lazım. Bunun oturması ve işler duruma gelmesi için, takımın kendine güveninin yerine gelmesi gerekiyor. Bunu yapacak coşkuyu takımda görüyoruz. Bugün bütün oyuncularımızı kullandık. Ölçü olacak bir hazırlık dönemini geride bırakıyoruz. Sivas maçımız var ve ondan sonra artık gerçek kulvar bizim için başlamış olacak. Bizim taraftarımızla, camiamızla bütünlüğü yaşadığımızda başaramayacağımız şey yok. Biz taraftardan güç aldığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. Biz, geçen sezonda ne kadar kötü gidersek gidelim taraftarlarımız rekor kırdı. Neler yaptıklarını biliyoruz. Şu anda birlik olma zamanı, tek yumruk olma zamanı" diye konuştu.
TRANSFER ÇALIŞMALARI
Yanal, transfer süreci ile ilgili ise şunları söyleyerek sözlerini noktaladı: "Başkan gayet açık ve net bir şekilde anlattı. O gün gelsin biz de eğer gerekiyorsa konuşuruz. Gerek yoksa istişaresini yapar, konuşur, en iyi sonuçları almamız için her türlü fedakarlığımızı yapacağız."
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