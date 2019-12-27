Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş galibiyeti sonrası yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırtmış ve adeta gündemi belirlemişti. Yanal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün kazandı. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım" ifadelerini kullanmış ve herkes hafta içi yapacağı açıklamaları merakla beklemişti.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Ersun Yanal'ın bu hafta içi herhangi bir açıklama yapmaması gözleri yeniden tecrübeli teknik adama çevirirken, Yanal'ın açıklama yapma kararından vazgeçtiği, Başkan Ali Koç'un açıklama yapma tavsiyesi verdiği gibi çeşitli iddialar gündeme gelmişti.

Bu konunun perde arkasına ise Habertürk ulaştı. Ahmet Selim Kul'un haberine göre Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de kurmaylarla bu konuyu değerlendirirken, yapacağı bu açıklamaların Çaykur Rizespor maçı öncesi olması yerine devre arasında Antalya kampında yapılmasının her açıdan en mantıklı seçim olduğuna kanaat getirdi. Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonda devre arası kampında basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelmiş ve sohbet etmişti. Yanal, tıpkı geçtiğimiz yıl yine Antalya kampında basın mensuplarıyla bir yemek yemeyi planladığı ve bu açıklamaları bu yemekte yapmayı düşündüğü öğrenildi.

AÇIKLAMANIN İÇERİĞİ İSTİFA DEĞİL!

Bu hafta içinde hem zaman kısıtlığından dolayı hem gündemi maçın önemi dışında başka bir yöne çekmekten kaçınmak istemesinden dolayı hem de tüm camianın motivasyonunu bu önemli maça vermesini istemesinden dolayı bu açıklamaları devre arasında Antalya'da yapmanın çok daha doğru olduğuna inanan Ersun Yanal böylece yapacağı açıklamaları ertelemiş oldu.

Ayrıca bu açıklamaların kamuoyunda iddia edildiği gibi istifa ve benzeri konularla bir ilgisinin olmadığı da kaydedildi.