Ersu Şaşma: Hedefim, Paris 2024'te kürsüde olmak

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Sırıkla atlamada Olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olmayı başaran Ersu Şaşma, Almanya/ Rottach-Egern'de düzenlenen 14'üncü Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasındaki 5.90'lık derecesi ile Türkiye rekoru kırarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Genç sporcu, bu başarısının ardından kariyerinde bu zamana kadar geçen süreç ve bundan sonraki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"HER YARIŞTA KENDİMİN EN İYİ VERSİYONUYLA YARIŞIYORUM"

Spor hayatına ilk olarak basketbol oynayarak başlayan milli sporcu Ersu Şaşma, spor lisesine başladıktan 1 yıl sonra okuldaki hocasının yönlendirmesi ile atletizme başladığını söyledi. Genç yaşta birçok başarıya ulaşan Şaşma, idolünün olmadığını belirterek, "Yapmış olduğum spor branşında şu anda idol olarak aldığım kimse yok. Her yarışta kendimin en iyi versiyonuyla yarışıyorum" dedi.

"ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUM"

2018 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ve 2019 Avrupa Atletizm Takım Şampiyonası'nda bronz madalya, 2020 Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise altın madalya kazanan 23 yaşındaki milli sporcu, "Madalya her atletin hedefi. Amacım, bu başarılar için çok çalışmak ve hep daha iyisi için yükselmek. Madalya aldığımda mutlu, heyecanlı oluyorum. Ülkemi de en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması'nda Türkiye rekoru kırarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başaran milli atlet, "Ortam çok iyiydi. Ben de kendimi hedefe odaklamıştım. Ama bu branşta her yarış farklı sonuçlar çıkabiliyor. Hem Türkiye rekoru hem de olimpiyat kotasının üzerinde atlamış olmak harika bir duyguydu. Barajı şimdiden aşmak, olimpiyatlara hazırlanmak için daha rahat ve geniş bir zaman verecek ve bu durum beni ve hocamı çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

"BANA MÜCADELE ETME HİSSİ VE TECRÜBE KATTI"

2020 Yaz Olimpiyatları'nda finale kalarak 1948 Olimpiyatları'nda Ruhi Sarıalp'ten bu yana bir atlama branşında final gören ilk Türk erkek atlet olarak tarihe geçen Ersu Şaşma, "Maalesef olimpiyatlara gideceğimiz yıl beni yetiştiren ve baba gibi yakın hissettiğim hocamı kaybetmenin verdiği bir burukluk ve eksiklikle gittim. Bana mücadele etme hissi ve tecrübe kattı. Pandeminin etkilerini yoğun bir şekilde hissettiğimiz bir olimpiyattı. Seyircisiz bir yarış oldu.

Orada kendimi borçlu hissettiğim, bana emek veren ve birçok değer katan insanlara karşı sorumluluğumu yerine getirmek için ilk olimpiyatımda finale kalmak istedim. Bunun için de elimden geleni yaptım ve başardığım için çok mutlu oldum. 10'uncu sırada tamamlamak ilk olimpiyatım için iyi sayılır, bir daha olimpiyatta benim için kürsü adaylığı demek. Bir atletin olabileceği en üst seviyedeki yarışta olmak harika bir duygu benim için" diye konuştu.

"İNANMAK VE AZİM BENİM HAYATIMDA ÖNEMLİ DUYGULAR"

Elde ettiği başarıları birçok kişiye borçlu olduğunu söyleyen Ersu Şaşma, "Başarımı tabi ki en başta beni yetiştiren rahmetli hocam İbrahim Halil Çömlekçi'ye, her zaman yanımda olan aileme, şimdiki antrenörüm Vilademir Rizhye ve tabi ki pes etmeden çok çalışmaya borçluyum. İnanmak ve azim benim hayatımda önemli duygular" dedi.

Şaşma, katıldığı yarışlar içerisinde kendisi için en unutulmaz mücadeleyi ise şöyle anlattı;

"Olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonası'nı saymazsak benim için en iyimi yaptığım Almanya'daki 5.90 atladığım yarış. Çünkü dünya arenasında ciddi bir şekilde var olduğumu ve madalya adayı olduğumu kanıtlar bir yüksekliğe ulaştım."

"HEDEFİM, 2024 PARİS'TE KÜRSÜDE OLMAK"

Yakın zamanda Almanya'da özel yarışlara katılacağını da sözlerine ekleyen Şaşma, "Sonra Dünya Şampiyonası'nda yarışacağım. Bundan sonraki hedefim, katıldığım bütün yarışlarda madalya almak. Tabi en önemlisi de 2024 Paris'te kürsüde olmak" şeklinde konuştu.