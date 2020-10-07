14'üncü filmi

Ersin Korkut, kariyerinin 15'inci yılında 14'üncü filmini 'Eyvah Tatil' adıyla çekiyor. Çekimleri Antalya'da gerçekleştirilen filmde Korkut, başrolü Sermiyan Midyat ile paylaşıyor.

Suat Özkan ile Hakan Haksun'un senaryosunu yazdığı 'Eyvah Tatil'de zengin bir aile çocuğunun tatilde başına gelenler hikâye ediniliyor. Filmin yapımcısı Mehmet Yıldırım, yönetmeni ise Bülent İşbilen.