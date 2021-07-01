"İLK AİLE FOTOĞRAFI"



Seyhan Şaşko ise yayınladığı kareye şu notu düşmüştü:



İlk aile fotoğrafı. Düğünleri oldum olası sevmemişimdir, küçüklüğümden beri “Ben düğün yapmayacağım, imzayı atarım, nikahı yaparım kâfi. Düğün çok gereksiz, çok angarya bir iş” derdim:) Pandemi sağ olsun gönlüme göre oldu :) 30 kişilik, aile ve çok yakın birkaç arkadaşın bulunduğu, pandemi şartlarını gözeterek bahçemizde yaptığımız küçük bir organizasyonla hayatlarımızı birleştirdik. Tabii ki pandemi şartları düşünüldüğünde çok sevdiğimiz ve kıymet verdiğimiz birçok kişi yanımızda bulunamadı ama kutlama organizasyonunu, salgının da kontrol altına alındığı önümüzdeki günlerde, sevdiklerimizin de katılımıyla gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Teşekkürlerime, nikahımızı kıyarak bu anı ölümsüzleştiren Beykoz Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın’a şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. Çok ani gibi göründüğünün ve etrafımdaki herkese küçük çaplı bir şok yaşattığımın farkındayım. Ama mevzubahis evlilik olunca benden de başka bir şey beklenemezdi:) En büyük teşekkür tabii ki canım sevgilim Ersin Düzen'e. Her şeyle ilgilendiğin, hep yanımda olup elimi tuttuğun, her şeyi benden önce düşünüp, güzelleştirdiğin için çok teşekkür ederim aşkım. Arayan, soran, tebriklerini ileten, güzel dileklerini esirgemeyen ve yanımızda olan herkese minnettarız. Sevgilerimizle...