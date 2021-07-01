Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko müjdeyi verdi: Bebek geliyor! - Magazin haberleri

Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko müjdeyi verdi: Bebek geliyor!

Spor spikeri ve sunucu Ersin Düzen, meslektaşı Seyhan Şaşko ile geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturmuştu. Çift, sosyal medya hesaplarından müjdeli bir haber vererek, anne-baba olacaklarını duyurdu

01.07.2021 - 18:06 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ersin Düzen - Seyhan Şaşko çiftinden güzel haber geldi. İkili, bebek beklediklerini açıkladı. Müjdeyi Instagram hesaplarından paylaşan çiftten Şaşko'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü.

  • "AİLEMİZ BÜYÜYOR"

    Erkek çocukları olacağını belirten Ersin Düzen, "Bir süredir, aşkım, karım, her şeyim Seyhan Şaşko ile hayatımızın en büyük heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Ailemiz büyüyor... İnşallah, oğlumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldığımız günleri görür, sevincini sizlerle paylaşırız. Güzel dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

  • "ARTIK 3+1'İZ"

    Seyhan Şaşko da karnı burnunda pozunu, "Artık duyurmanın vakti geldi... Görebildiğiniz üzere 3+1 olduk biz. Canım sevgilimle artık tek motivasyonumuz miniğimizi kucağımıza almak. Çok başka, çok güzel bir duyguymuş, neden mucize dendiğini şimdi daha iyi anlıyorum... O mucize içimde... İsteyen herkes bir gün bu duyguyu tadar umarım. Şimdiden mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler." notuyla paylaştı.

    Ünlü çifte tebrik mesajları yağdı.

  • "20 AY ÖNCE HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

    Öte yandan Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko, nikah töreninin ardından duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirmişti.

    Düzen yaptığı açıklamada, "20 ay önce hayatımı değiştiren, kalbimin sahibi, nefesim, gücüm ve eşim Seyhan Şaşko ile birlikteliğimizi aynı çatı altında, bir aile olarak devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle, aile ve en yakınlarımız bu mutlu günde aramızda olabildi. Sevdiklerimiz, büyüklerimiz, dostlarımızın aramızda olacağı, beraberce hasret giderebileceğimiz bir dönemde düğün yapmayı arzu ediyoruz. Nikahımızı kıyan Beykoz Belediyesi Başkanı Sn. Murat Aydın'a nikah şahidim 25 yıllık dostum Güntekin Onay'a ve arayan, mesaj atan, kalbi bizimle olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

  • "İLK AİLE FOTOĞRAFI"

    Seyhan Şaşko ise yayınladığı kareye şu notu düşmüştü:

    İlk aile fotoğrafı. Düğünleri oldum olası sevmemişimdir, küçüklüğümden beri “Ben düğün yapmayacağım, imzayı atarım, nikahı yaparım kâfi. Düğün çok gereksiz, çok angarya bir iş” derdim:) Pandemi sağ olsun gönlüme göre oldu :) 30 kişilik, aile ve çok yakın birkaç arkadaşın bulunduğu, pandemi şartlarını gözeterek bahçemizde yaptığımız küçük bir organizasyonla hayatlarımızı birleştirdik. Tabii ki pandemi şartları düşünüldüğünde çok sevdiğimiz ve kıymet verdiğimiz birçok kişi yanımızda bulunamadı ama kutlama organizasyonunu, salgının da kontrol altına alındığı önümüzdeki günlerde, sevdiklerimizin de katılımıyla gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Teşekkürlerime, nikahımızı kıyarak bu anı ölümsüzleştiren Beykoz Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın’a şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. Çok ani gibi göründüğünün ve etrafımdaki herkese küçük çaplı bir şok yaşattığımın farkındayım. Ama mevzubahis evlilik olunca benden de başka bir şey beklenemezdi:) En büyük teşekkür tabii ki canım sevgilim Ersin Düzen'e. Her şeyle ilgilendiğin, hep yanımda olup elimi tuttuğun, her şeyi benden önce düşünüp, güzelleştirdiğin için çok teşekkür ederim aşkım. Arayan, soran, tebriklerini ileten, güzel dileklerini esirgemeyen ve yanımızda olan herkese minnettarız. Sevgilerimizle...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!