UEFA resmi internet sitesinden, 2022 yılına damga vurabilecek 21 yaş ve altı oyuncuların listesini yayınladı.

Listeye Türkiye'den sadece Beşiktaş'ın milli genç eldiveni Ersan Destanoğlu girdi.

İşte o liste:

Karim Adeyemi (GER, 19 – Salzburg)

Amine Adli (FRA, 21 – Leverkusen)

Anouar Ait El Hadj (BEL, 19 – Anderlecht)

Ander Barrenetxea (ESP, 20 – Real Sociedad)

Stipe Biuk (CRO, 19 – Hajduk Split)

Erik Botheim (NOR, 21 – Krasnodar)

Aguibou Camara (GUI, 20 – Olympiacos)

Ersin Destanoğlu (TUR, 21 – Beşiktaş)

Hugo Ekitike (FRA, 19 – Reims)

Harvey Elliott (ENG, 19 – Liverpool)