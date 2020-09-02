Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrılan ve ay-yıldızlı takımla İstanbul'da kampta bulunan Ersin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
İlk defa Ümit Milli Takım kampına çağrıldığını aktaran Ersin, "Bunun için hocamıza teşekkür ediyorum. Önümüzde Andorra maçı var. Onun için iyi hazırlanıyoruz. Heyecanlıyız." dedi.
Ay-yıldızlı ekipteki genç oyuncuların kulüp takımlarında süre bulduğuna değinen siyah-beyazlı futbolcu, "Çok iyi takımız. Kalan 4 maçı da kazanıp önümüzdeki şampiyonalara bakmak istiyoruz. Herkes takımlarında süre bulmaya başladı. Elimizden geleni yaparak milli takım formasını en iyi şekilde taşımaya çalışacağız." diye konuştu.
"HOCAM BANA GÜVENMEYE DEVAM EDİYOR"
Alman file bekçisi Loris Karius'un takımdan ayrılmasından sonra kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, "Pandemiden sonra Sergen hocam bana şans verdi. Ben de güvenini boşa çıkarmamaya çalıştım. Bu sezon da başladık. İlk resmi maçımızı oynadık ve hocam bana güvenmeye devam ediyor. Ben de Sergen hocamın bana güvenini boşa çıkarmamaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın ile ilgili izlenimlerini dile getiren Ersin, "Sergen hoca bana çok güveniyor. Takıma karşı tutumu da çok iyi. Bana olan güvenini iyi oynadığımda da kötü oynadığımda da dile getiriyor. Birebir iletişimi de çok iyi olan bir teknik direktör. Umarım onunla birlikte çok büyük başarılar yakalarız." değerlendirmesinde bulundu.
"BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYMEK HAYALİMDİ"
Ersin, siyah-beyazlı formayı giyme hayaline kavuştuğunu belirtti.
Genç yaşta kaleye geçtiğini anlatan Ersin Destanoğlu, şöyle devam etti:
"Beşiktaş formasını giymek benim hayalimdi. Genç yaşta giymeye başladım. Bu benim için büyük bir avantaj. Taraftarlarımız da her şartta arkamızda duruyor. Şu an oynuyorum, elimden geleni yapıyorum. Taraftarımıza, hocamıza, kulübümüze ve armamıza layık olmaya çalışıyorum. Taraftarımız bize destek vermeye devam etsin, biz de elimizden geleni yapmaya devam edelim."
Siyah-beyazlı kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımına elenmeleriyle ilgili, "PAOK maçına iyi hazırlanmıştık. Bahane üretmeye gerek yok. Kötü başlayınca dönüşümüz zor oldu. Elimize fırsatlar geldi ama döndüremedik. UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda uzun bir serüven var. Önümüzdeki her maç çok önemli." diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!