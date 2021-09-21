Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk ederken Akdeniz ekibinde Vargas 60. dakikada frikikten fileleri buldu.

Kartal'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, böylece bu sezon ligdeki ilk golü kalesinde gördü.

Süper Lig'de son olarak geçen sezonki son Göztepe maçının 24. dakikasında gol yiyen Ersin'in toplamda 486 dakikalık gol yememe serisi de son bulmuş oldu.