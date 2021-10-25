Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın 81. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışında Mustafa Muhammed'e gol izni vermeyen kaleci Ersin Destanoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.

Karşılaşmanın ardından taraftarlar bir süre Ersin lehine tezahürat yaptı. Siyah-beyazlı futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın kulağını çekerek Ersin'i kutlaması ise keyifli anların yaşanmasına neden oldu.

Taraftarlar ayrıca karşılaşmada iki gol atan Larin'i de tribüne çağırdı.

Siyah-beyazlılar, soyunma odasına giden teknik direktörleri Sergen Yalçın'ı sahaya davet etti. Yalçın bir süre sonra sahaya gelerek taraftarları selamladı.