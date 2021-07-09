Nice, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş ile masaya oturdu. Uzun süredir Destanoğlu'nu takip eden Fransızlar, 7 milyon euro ile pazarlıklara başladı. Beşiktaş'ın ise 10 milyon euro isteyeceği ve bu rakamdan aşağı düşmeyeceği öğrenildi. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu Nice'e vermesi halinde Başakşehir'den Mert Günok'u kadrosuna katmaya çalışacak.

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