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Ersay Üner (43), önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Üner, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YENİ BİR ENERJİ ARIYORUZ"

Yeni çalışmalarıyla alakalı bilgi veren şarkıcı, "Aralarında benim keşfettiğim kişilerinde olduğu birkaç yeni isimle projelerimiz olacak. Bir yandan da onların hazırlığı var. Yeni projeler için yeni şarkıcı dostlar ve yeni bir enerji arıyoruz. Bunun için Başar'la birlikte çalışıyoruz. Belki bir yarışma da düzenleyebiliriz." dedi.

"PAYLAŞMAYI SEVİYORUM"

Kendi seslendireceği yeni şarkının müjdesini de veren Ersay Üner, "Yılda 1-2 şarkıyı kendime ayırıyorum. 10-15 şarkıyı da diğer sanatçı arkadaşlarımla paylaşmayı seviyorum. Paylaşmayı, kendime saklamaktan daha çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Üner, sevilen şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.