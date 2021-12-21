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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı ve besteci Ersay Üner (43), önceki akşam Etiler'de bulunan bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Uzun süre mağazaları dolaşan Üner, "Değiştirmem ve almam gereken ürünler vardı, onları aldım. Şimdi de stüdyoya gidiyorum tekrar." şeklinde konuştu.

"KOŞARAK STÜDYOYA GİDİYORUM"

Yeni çalışmalarını soran basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersay Üner, "Hep yeni şeyler üretmek için uğraşıyorum. Vaktim o kadar az ki değişimlerimi yaptım, tekrar koşarak stüdyoya gidiyorum yeni şarkılarım için." yanıtını vererek, hızlıca oradan uzaklaştı.