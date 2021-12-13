"MÜZİĞİN NEREYE EVRİLECEĞİNİ BİLİYORUM"

Son olarak "2021 yılı hem mesleki hem de kişisel anlamda sizin için nasıl geçti?" sorusuna yanıt veren Üner, şu ifadeleri kullandı:

Ürettiğim şarkılar açısından çok iyi bir yıldı. Müzik sektöründe son üç dört senedir dalgalanmalar yaşanıyor. Ben de bu durumun nereye varacağını görmeye çalıştım. Bu konuya çok zaman ayırdım ve şimdi ne olacağını aşağı yukarı biliyorum.