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Ersay Üner: Aleyna Tilki ile yurt dışı projemiz var

Söz yazarı, besteci ve yorumcu Ersay Üner, dün akşam Bakırköy'deki bir mekanda sahne aldı. Gazetecilerle sohbet eden Üner, "2022 yılında bizi neler bekliyor?" sorusuna "Bizim için çok yoğun geçecek. Yurt dışı projemiz var. Ocak ayında Aleyna ile koşturacağız" yanıtını verdi

13.12.2021 - 11:20 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • Ersay Üner, geçtiğimiz akşam Bakırköy'deki bir mekanda dinleyicileriyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Üner, "Giyim tarzınızı kim belirliyor?" sorusuna "Profesyonel isimlerden destek alıyorum ama birlikte belirliyoruz. Hiperaktif bir insan olduğum için rahat kıyafetleri tercih ediyorum." yanıtını verdi.

  • "DİNLEYİCİLERİMDEN FEYZ ALIYORUM"

    2021 yılı boyunca yoğun bir konser temposuyla çalışan sanatçı, "Daha önce de sahne ile ilgili çok teklif aldım ama stüdyodaki işleri bırakıp zaman ayıramadım. Daha sonra dinleyicilerimle daha yakın temas kurmaya karar verdim. Onlarla buluştukça yeni şarkılar için feyz alıyorum. Güzel paylaşımlarımız oluyor ve bu beni motive ediyor. Sonra o motivasyonla stüdyoda çalışıyorum." dedi. 

  • "ALEYNA İLE YURT DIŞI PROJEMİZ VAR"

    Ersay Üner, "2022 yılında bizi neler bekliyor?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    Sürpriz isimlerle çalışacağız ama kesinlik kazanmadan isim vermeyeceğim. Yeni yıl bizim için çok yoğun geçecek. YouTube için bazı hazırlıklarımız var. Başka sanatçılara verdiğim hit şarkıları da yeni düzenlemelerle benim sesimden dinleyebileceksiniz. Bir de yurt dışı projemiz var. Ocak ayında Aleyna ile koşturacağız.

  • "MÜZİĞİN NEREYE EVRİLECEĞİNİ BİLİYORUM"

    Son olarak "2021 yılı hem mesleki hem de kişisel anlamda sizin için nasıl geçti?" sorusuna yanıt veren Üner, şu ifadeleri kullandı:

    Ürettiğim şarkılar açısından çok iyi bir yıldı. Müzik sektöründe son üç dört senedir dalgalanmalar yaşanıyor. Ben de bu durumun nereye varacağını görmeye çalıştım. Bu konuya çok zaman ayırdım ve şimdi ne olacağını aşağı yukarı biliyorum.

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