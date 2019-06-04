Ersan İlyasova'nın gözü madalyada

04 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ersan İlyasova, kariyerini tamamlamadan önce ay-yıldızlı formayla daha fazla madalya kazanmak istediğini belirtti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks'ta forma giyen 32 yaşındaki basketbolcu, FIBA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu.
31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'yla ilgili değerlendirme yapan Ersan, "Kariyerimi tamamlamadan önce ay-yıldızlı formayla daha fazla madalya kazanmak istiyorum. Madalyaya ulaşmak her zaman zor çünkü uluslararası turnuvalarda üst sıralara aday takımların sayısı sürekli artıyor. Çin'de iyi bir performans sergileyerek A Milli Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmasına yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Milli takımın Dünya Kupası'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edeceği E Grubu hakkında da görüşlerini aktaran Ersan İlyasova, şunları kaydetti:
"Grubumuzda çok zorlu ve mücadeleci takımlar var. Japonya'yı pek tanımıyoruz ama Çekya ve ABD hakkında bilgi sahibiyiz. Çekya çok sert bir takım, son birkaç yıldır çok iyi oynuyorlar. Tomas Satoransky ve Jan Vesely gibi üst seviye oyuncuları var. Japonya da güçlü bir mücadele verecek. ABD'yi ise hepimiz tanıyoruz. Çok yetenekliler ve Çin'e bir şampiyonluk daha kazanmak için geliyorlar. ABD ile oynayacağımız maç kolay olmayacak çünkü dünyadaki en yetenekli kadroya sahipler. Şampiyonluk unvanlarını korumak isteyecekler. Biz de sahada bütün gücümüzü ortaya koyacağız ve onlar için işleri zorlaştırmaya çalışacağız."
Türkiye'de düzenlenen 2010 FIBA Dünya Şampiyonası'nın finalinde ABD'ye kaybettiklerini hatırlatan Ersan, "Ancak o maç kariyerimin en müthiş anılarından biri. ABD, dünyanın en iyi takımı ve ben de uzun süredir bu ülkede yaşıyorum. ABD'li oyunculara karşı oynamak her zaman özel." değerlendirmesinde bulundu.
Ersan İlyasova, Dünya Kupası'nda grup maçlarının yanı sıra ikinci tur ve final aşamalarının da zorlu geçeceğini vurgulayarak, "Birçok takım madalya mücadelesi verecek. Çin'de bütün enerjimizi ortaya koyup iyi bir turnuva çıkarmak için çok çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.
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