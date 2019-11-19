19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA normal sezonda heyecan, oynanan 9 müsabaka ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls’u 101-115’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada milli basketbolcu İlyasova, parkede kaldığı 15 dakikada 6 sayı 4 riabund ile 2 asist ile takımına katkı sağladı.
Milwaukee Bucks’ın Yunan yıldızı Antetokoumpo, Chicago karşısında etkili performansı ile ön plana çıktı. Başarılı basketbolcu, mücadelede kaydettiği 33 sayı 10 ribaund ve 2 asist ile galibiyette büyük pay sahibi oldu. Antetokoumpo müsabakada elde ettiği 33 sayı ile kendi takımının ve maçın en skorer ismi olmuş oldu.
NBA’de oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:
New York Knicks: 123 - Cleveland Cavaliers: 105
Brooklyn Nets: 86 - Indiana Pacers: 115
Toronto Raptors: 132 - Charlotte Hornets: 96
Houston Rockets: 132 - Portland Trail Blazers: 108
Chicago Bulls: 101 - Milwaukee Bucks: 115
Dallas Mavericks: 117 - San Antonio Spurs: 110
Phoenix Suns: 85 - Boston Celtics: 99
Utah Jazz: 102 - Minnesota Timberwolves: 112
Los Angeles Clippers: 90 - Oklahoma City Thunder: 88
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