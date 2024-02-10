Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Eros Ramazotti'nin Kenan Yıldız hayranlığı

        İtalyan şarkıcı Eros Ramazotti'nin Kenan Yıldız hayranlığı

        İtalyan şarkıcı Eros Ramazotti, Juventus'da forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 16:16 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ünlü İtalyan şarkıcı Eros Ramazotti, fanatik bir Juventus taraftarı olmasıyla da biliniyor. İtalya'da yayınlanan 'La Gazzetta dello Sport'a konuşan Ramazzotti, Juventus ile ilgili gelişmeleri hakkında değerlendirmeler yaptı.

        • 2

          "GÖZ KAMAŞTIRIYOR"

          Kenan Yıldız'a övgüler yağdıran ve onda kendisini gördüğünü söyleyen Eros Ramazzotti; "Kenan Yıldız'da benim onun yaşındayken sahip olduğum coşku ve cesaretin karışımı var. Yetenekli ve oyunuyla göz kamaştırıyor" dedi.

        • 3

          "O SİHİRLİ FORMAYI GİYER"

          Eros Ramazzotti; "Geçen yılın sonlarında ona bir mesaj göndermiştim. Mesajda 'Kenan sen kalitelisin, ayakların yerden kesilmesin" diye yazdım. O da bana güzel bir yanıt verdi" dedi. Juventus'un 10 numaralı formasını 'Del Piero', 'Baggio' gibi bir İtalyan'ın giymesini hayal ettiğini belirten Ramazzotti "Benim hayalim böyle olsa da umarım o sihirli formayı giyer. Umuyorum ki Kenan böyle devam eder ve bunu hak eder" şeklinde konuştu.

          Fotoğraflar: Backgrid USA, Shutterstock, Depophoto

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa