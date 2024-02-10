İtalyan şarkıcı Eros Ramazotti'nin Kenan Yıldız hayranlığı
İtalyan şarkıcı Eros Ramazotti, Juventus'da forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı
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Ünlü İtalyan şarkıcı Eros Ramazotti, fanatik bir Juventus taraftarı olmasıyla da biliniyor. İtalya'da yayınlanan 'La Gazzetta dello Sport'a konuşan Ramazzotti, Juventus ile ilgili gelişmeleri hakkında değerlendirmeler yaptı.
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"GÖZ KAMAŞTIRIYOR"
Kenan Yıldız'a övgüler yağdıran ve onda kendisini gördüğünü söyleyen Eros Ramazzotti; "Kenan Yıldız'da benim onun yaşındayken sahip olduğum coşku ve cesaretin karışımı var. Yetenekli ve oyunuyla göz kamaştırıyor" dedi.
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"O SİHİRLİ FORMAYI GİYER"
Eros Ramazzotti; "Geçen yılın sonlarında ona bir mesaj göndermiştim. Mesajda 'Kenan sen kalitelisin, ayakların yerden kesilmesin" diye yazdım. O da bana güzel bir yanıt verdi" dedi. Juventus'un 10 numaralı formasını 'Del Piero', 'Baggio' gibi bir İtalyan'ın giymesini hayal ettiğini belirten Ramazzotti "Benim hayalim böyle olsa da umarım o sihirli formayı giyer. Umuyorum ki Kenan böyle devam eder ve bunu hak eder" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Backgrid USA, Shutterstock, Depophoto