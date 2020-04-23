Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle şiir okuyarak, hayranlarına moral veriyor.

Erol Evgin, 23 Nisan'ın 100. yılını ise sosyal medya hesabından yayınladığı şu sözlerle kutladı:

'Egemenlik ulusundur' diyerek, Kurtuluş Savaşı'nı bir Millet Meclisi ile yürüten yeryüzünde tek lider Mustafa Kemal'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Erol Evgin, ardından da İstiklal Marşını şiir olarak okuduğu videoyu takipçileriyle paylaştı.

"BU GÜNLER DE GEÇECEK"