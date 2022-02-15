Erol Evgin aşk şarkılarıyla büyüledi

Usta sanatçı Erol Evgin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Beyoğlu'ndaki bir mekanda sahne aldı.

Evgin, 'Rüya', 'Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım', 'Ateşle Oynama', 'Deli Divane' gibi aşk şarkılarını sevgililer korosu eşliğinde söyledi.