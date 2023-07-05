Konserini 'Söyle Canım' adlı şarkısıyla açan Evgin, 'Rüya' parçasının ardından dinleyicilerine, "Çok güzel görünüyorsunuz. Bu akşam rüya gibi bir gece yaşayacağız, hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Erol Evgin, sahneye beyaz gömlek ve beyaz pantolonunu kırmızı ceketle kombinlediği bir takımla çıktı.