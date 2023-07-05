Erol Evgin, Kerki Solfej organizasyonuyla düzenlenen yaz turnesinin ilk konserini Habriye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdi.
Erol Evgin, sahneye beyaz gömlek ve beyaz pantolonunu kırmızı ceketle kombinlediği bir takımla çıktı.
Konserini 'Söyle Canım' adlı şarkısıyla açan Evgin, 'Rüya' parçasının ardından dinleyicilerine, "Çok güzel görünüyorsunuz. Bu akşam rüya gibi bir gece yaşayacağız, hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
Hayranları ise gözyaşlarını tutamayan Erol Evgin'i dakikalarca alkışladı.