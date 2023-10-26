Erol Evgin'in izci oymağı olduğu günlerden bir an

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Erol Evgin'in gençlik yıllarından bir paylaşımı kendisini de hayranlarını da 58 yıl öncesine götürdü. Evgin, izci oymağı olduğu günlerden paylaştığı bir fotoğrafa "Öğrencilik yıllarımda İstanbul Erkek Lisesi'nde Sakarya İzci Oymağı'nda bayrağımızı gururla taşırdım" yorumunu yaptı.

Bu fotoğraf çekildiğinde Erol Evgin, 18 yaşındaydı.