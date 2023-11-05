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        Haberler Müzik Erol Evgin'den Dubai'de 100'üncü yıl konseri - Magazin haberleri

        Erol Evgin'den Dubai'de 100'üncü yıl konseri

        Erol Evgin, Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında Dubai'de dinleyicileriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 11:44 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:44
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        Dubai'de 100'üncü yıl konseri
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        Erol Evgin, Türk İş Konseyi’nin organizasyonuyla, Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında Dubai'de konser verdi.

        Erol Evgin, konserinin finalini kendisini dinlemeye gelenlerle hep bir ağızdan söylediği '100 Yılda Yüz Akıyla' marşıyla yaptı.

        Erol Evgin'in konserini izleyenler arasında; Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Tugay Tunçer, Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Dubai Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk da vardı.

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        #Dubai

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