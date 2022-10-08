Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Zorlu maçın ardından Gaziantep FK puanını 12’ye yükseltirken, Adana Demirspor ise puanını 18’e yükseltti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kırmızı kartın oyunlarını bozduğunu ve galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Bulut, "Bugün ligin en iyi takımlarından birine karşı oyun oynadık. Kaliteli oyuculara sahip bir takımdı. Tabii ki hedefimiz 3 puan almaktı ama 1 puan alabildik. Birkaç pozisyona girdik, goller de bulabilirdik ama olmadı. Zaman zaman temposu iyi olan bir oyun oldu. Her iki takım da 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Bizim için bugünkü maç güvenimizi geri kazanma maçıydı. Onu başardığımızı düşünüyorum. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Son 4 hafta bizim için iyi geçmedi. İyi oynamamıza rağmen kaybettiğimiz maçlar oldu. Dediğim gibi özgüven açısından bu maç önemliydi. Biz, 7-8 haftadır deplasmanda oynuyoruz. Sürekli şehir dışında oynamak futbolcuları psikolojik olarak çok rahatsız etti. Sahanızda oynadığınızda ve maç taraftarla beraber olduğunda çok daha farklı oluyor. Topla oyunda kendimizi daha da geliştirmemiz lazım. Adana Demirspor maçına iyi hazırlandık. Pas trafiğine fazla sokmamaya çalıştık. Sezon başında orta sahaya birkaç transfer yapmak için girişimlerimiz olmuştu ama ekonomik durumlardan dolayı gerçekleştiremedik" ifadelerini kullandı.
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