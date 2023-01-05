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Erol Bulut'tan VAR kayıtları için açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu

Giriş: 05.01.2023 - 20:38 | Güncelleme: ABONE OL
Erol Bulut'tan VAR kayıtları için açıklama
AA

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "1 puan aldığımızdan dolayı futbolcularımı kutluyorum" dedi.

Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Maçı ilk ve ikinci yarıda ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İlk yarıda gol pozisyonlarına girildiğini belirten Bulut, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk yarıda bizim kaçırdığımız rakibin değerlendirdiği bir gol oldu. Ama ikinci yarıda sonuna kadar zorlayan ve savaşan bir Gaziantep FK vardı. İkinci yarı yeterince pozisyona girdik. Maalesef bir tanesini değerlendirdik. Sonuçta beraberlik çıktı. 1 puan aldığımızdan dolayı futbolcularımı kutluyorum."

Bulut, Türkiye Futbol Federasyonun (TFF), Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının VAR kayıtlarının yayınlamasına ilişkin olarak da "Hakemle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Sonuçta gerekenler hafta boyunca konuşuldu. Günay'ın orada söylediği bir cümle var. Maalesef hakem dalga geçerek futbolcumuza cevap veriyor. O da çok şık değil futbol adına." dedi.

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