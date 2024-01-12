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        Haberler Spor Futbol İngiltere Erol Bulut'tan Umut Nayir için flaş açıklama! - Futbol Haberleri

        Erol Bulut'tan Umut Nayir için flaş açıklama!

        İngiltere Championship takımı Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Umut Nayir ile ilgilendiklerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 00:50 Güncelleme: 12.01.2024 - 00:50
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        Erol Bulut'tan Umut Nayir itirafı!
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        Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, transfer için açıklamada bulundu. Erol Bulut, Fenerbahçe'nin golcüsü Umut Nayir'in de listelerinde yer alan isimlerden biri olduğunu itiraf etti.

        48 yaşındaki teknik adam, "Hedefimizde birçok oyuncu var ancak bu teklif yaptığımızda ertesi gün burada olacakları anlamına gelmiyor. Diğer kulüpler de bu oyuncular konuşuyor. Transfer o kadar kolay değil. Bu ekonomik bir şey, ne yapabileceğinizle ilgili ve bizim de bu konuda biraz sorunlarımız var. Bazı oyuncuları almak için çok uğraşıyoruz. Umarım birkaç gün içinde sonuçlandırabiliriz" dedi.

        "Hedefimizde birçok oyuncu var" diyen Erol Bulut, forvet transferi için de, "Sadece bir oyuncuya odaklanmıyoruz. Umut Nayir de ilgilendiğimiz oyunculardan biri, tıpkı sezon başında söylediğimiz Kieffer Moore gibi. Biz Moore'ru istiyoruz ama iki ya da üç kulüp onunla ilgileniyor. Ayrıca kulübü de yeni bir forvet almaları gerektiğini söylüyor. Gitmesine izin vermeleri zaman alacak ve bu yüzden ben zaman kaybediyorum. Bu yüzden seçeneklere ihtiyacım var. Bu sadece bize bağlı değil. Bu biraz da kulüple, oyuncuyla ilgili. Bu şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

        Herhangi bir transferin bitme noktasına gelip gelmediği yönünde soruya cevap veren Erol Bulut, "İki oyuncuyla yakınız. Ama kesinleşmiş bir şey yok. Çok çabuk gerçekleşebilir, yarın da olabilir ama önümüzdeki hafta da bitebilir" diye konuştu.

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