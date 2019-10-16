Erol Bulut'tan UEFA'ya tepki

Erol Bulut, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, UEFA'nın soruşturma kararı için çok fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını söyledi.

Futbolcuların doğal olan bir şey yaptığını kaydeden Bulut, "Mehmetçiğimize selam göndermeleri normal. Aslında diğer ülkede olan hadiseleri de UEFA ve Fransız basını göz önüne getirirse onlar üzerine daha net konuşabiliriz. Sadece ülkemize karşı, milli takımımıza karşı böyle bir tavır bulunmaması lazım. Böyle bir şey varsa da diğer takımlar için de aynı şekilde sorgulamaları lazım, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de hafta sonu oynayacakları Çaykur Rizespor maçını da değerlendiren Bulut, milli maç arası nedeniyle verilen birkaç günlük iznin ardından çalışmalara başladıklarını ve bir de hazırlık maçı yaptıklarını belirtti.

Ukrayna Süper Ligi'nde ikinci sırada olan Desna Chernihiv ile güzel bir maç yaptıklarını anlatan Bulut, "Maçta 2-2 gibi bir sonuç çıktı. Orada oyuncularımızın oyun temposuna uyum sağlaması ve diğer eksikliklerimizin görülmesi anlamında iyi bir hazırlık maçı oldu. Birkaç günümüz daha var. Kendimizi en iyi şekilde maça hazırlamakla ilgili. Eksikliklerimizi de aynı şekilde tamamlayacağız. İnşallah hafta sonu oynayacağımız Rize'den 3 puan alırız." diye konuştu.