Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması!

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Bulut'un sözleri şöyle:
"Son 3 maçta maksimum puanı aldığımız için mutluyuz. Antep maçının 2. yarısında iyiye gidişatı işaret etmişti, devamı geldi, mutluyuz. Eski takımıma karşı galip gelmek sevindirici, o takım Avrupa Ligi elemesi oynadı, bu sene üzerine koyarak gidiyorlar, tebrik ediyorum. 3 puan almak bizim için önemliydi, doğru yolda devam ediyoruz."
"EVET DÜŞÜNCEMİZ TOPU RAKİBE VERMEKTİ"
"Oyunu seyredenler diyecek ki rakibe %70 topu verdiler. Bizim düşüncemiz topu rakibe vermekti, rakibimiz 2 gün fazla dinlenerek maça çıktı, unutmayalım. İlk yarıda rakibe topu verdik, biraz daha önde basabilirdik ama futbolcu psikolojisi ile devreye 1-0 girdik. 2. yarıda daha çok istediğimiz oyun çıktı. Üzüntülü olduğum taraf, yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmeliyiz, çok pozisyon kaçırıyoruz"
MESUT ÖZİL YANITI!
"Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor, önümüzdeki günlerde netleşir. Şu anda burada olmadığı için bir şey söyleyemem."
BASIN TOPLANTISI
Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, taraftarlarına iyi futbol izlettiremediklerini belirtti.
Karşılaşmada 3 puanın önemine değinen Bulut, "İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun oldu. Rakibe topu verip arkaya atılan topları değerlendirmek istedik. Bunlardan birini değerlendirdik. İkinci yarı daha çok istediğimiz oyunu ortaya koymaya başladık. 2. golü bulduk, kaçırdığımız penaltı var. Genel anlamda baktığınızda rakip yüzde 70 topa sahip oldu ama bu biraz da bizim isteğimizdi. Rakibe topu bırakıp oyunu öyle gerçekleştirmek istedik." ifadelerini kullandı.
Rakiplerini iyi analiz ettiklerini dile getiren Bulut, "Alanyaspor geçen sene çalıştırdığım takım. Bu sene yeni hocaları olsa da geçen seneden oynadıkları sistem içinde bizim çalıştırdıklarımız da var. Bu sene onu bayağı geliştirdiler, topa daha fazla sahip oluyorlar. Her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz, biz bunu çok yaşadık. İyi pas yapan bir takım vardı ve bunu kapatmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.
Bulut, bir gazetecinin "Çağdaş Atan, 5 büyük ligde Fenerbahçe gibi futbol oynayıp şampiyon olan yok. Bu konuda bir cevap vermek ister misiniz ?" sorusuna ise "Yorum yapmak istemiyorum, sadece skora baksın." şeklinde cevap verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!