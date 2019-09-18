18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de hiç bir maçın kolay olmadığını söyledi.
Her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirten Bulut, "Gençlerbirliği maçı da çok zor olacak. Geçen hafta Trabzonspor karşısında iyi bir performans sergilediler. Zaten iyi ve atletik bir takım. O yüzden ciddi bir şekilde hazırlanıp puan veya puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.
Fenerbahçe'nin kural hatası nedeniyle maça itirazda bulunacak olmasına yönelik soru üzerine Bulut, işlerinin saha içindeki çalışmalar olduğunu kaydetti.
Sadece saha içine odaklandıklarını vurgulayan Bulut, "Alanyaspor'umuz burada doğruları yaparak, rakibinden üstün oynayarak haklı olarak 3 puanı almıştır. Biz galibiyet alarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim için önemli olan önümüzdeki Gençlerbirliği maçı olacaktır. Onunla ilgili de çalışmalara başladık. Saha dışındaki işler bizim işimiz değil. Söylediğim gibi biz saha içindeki işlerle meşgulüz, orada da işimizi iyi yapıyoruz." diye konuştu.
Erol Bulut, Alanyaspor'un ligdeki başarı grafiğinin yüksek olmasının en önemli nedenin transferleri zamanında yapması olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Takımda arkadaşlık çok iyi seviyede. Oyuncular arasındaki adaptasyon süreci uzun sürmedi. Sadece ilk 11 değil yedekten gelen oyuncular da oyuna büyük katkı sağlıyor. Umarın bu uzun süre devam eder. İyi bir rekabet var. Bu da çok önemli. Hiçbir futbolcu forma aldıktan sonra rehavete girmemeli. Arkasında forma isteyen biri olmalı."
Bulut, Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Efecan Karaca'nın ise bir iki gün içerisinde takıma katılacağını sözlerine ekledi.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARI
Turuncu-yeşilli takım, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde başladı.
Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışması ve 4 grup halinde ayak tenisi oynadı. İdman, esneme hareketleriyle sona erdi.
Çalışmaya sakatlığı bulunan Efecan, Baiano, Lokman Gör ile ağrıları nedeniyle Steven Caulker ve Manolis Siopis katılmadı.
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