15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istifa ettiğine yönelik iddialara ilişkin, "Takımımın başındayım. Verdiğim söz var, ne olursa olsun, sonuna kadar takımın başında duracağım." dedi.
Bulut, sarı-siyahlı ekibin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Takımın 10 günlük kamp döneminde iki hazırlık maçı yaptığını hatırlatan Bulut, karşılaşmalarda eksikliklerini gördüklerini ve bunları giderme yoluna gittiklerini belirtti.
Futbolculardan Mustafa Akbaş, Rahman Buğra Çağıran, Eren Tozlu ve Adem Büyük'ün sakatlık geçirdiğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:
"Dün saha şartları uygun değildi, suyun içinde antrenman yaptık. Adem Büyük bileğini burktu, doktorun raporuna göre 5-6 hafta takımdan ayrı kalacak. Yapacak bir şey yok, yarın ve hafta sonu oynayacağımız karşılaşmalara 11 kişi çıkabiliyorsak iyi. Sahaya çıkarak, sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz."
Bulut, kulübün ara transfer döneminde Sadık Çiftpınar ve Khalid Boutaib'i satarak gelir elde ettiğini belirterek, "Transferlerle ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bugüne kadar yeterince konuştum, daha önceki açıklamalarımın da içeriği ile verdiğim rapor belli. Ben de taraftarlar ve herkes gibi bekliyorum." diye konuştu.
Basında istifa ettiğine yönelik haberlerin yer aldığının hatırlatılması üzerine Bulut, şu ifadeleri kullandı:
"Takımımın başındayım. Verdiğim söz var, ne olursa olsun, sonuna kadar takımın başında duracağım. Ekibimle birlikte sonuna kadar sürdüreceğim, mayıs ayının sonuna kadar."
Bulut, olumlu geçen kamp dönemini Göztepe karşılaşmasına yansıtmaya çalışacaklarını ifade ederek, "İnşallah galip gelerek yolumuza başlayacağız ve devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni oyuncuların takıma katılması için transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bulut, şunları aktardı:
"Robin Yalçın'dan memnunum, takıma uyum sağladı. Barış Alıcı da üzerine koyarak gidiyor, vuruşlarında eksik de olsa pozisyonlara giriyor ve gole yakın oluyor. Antrenmanlarda kendini geliştirerek, bizim için goller atacaktır. Forvette yaptığımız bir transfer yok. Defansa Mustafa Akbaş'ı aldık, o da kampta ufak bir sakatlık geçirdi, 4 hafta sonra aramıza katılacak."
TÜRKİYE KUPASI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-siyahlılar, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştı.
Sakatlıkları bulunan Eren Tozlu ile Guilherme, antrenmana katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Sincere Seth ve Rahman Buğra Çağıran ise takımdan ayrı koştu.
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