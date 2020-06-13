Süper Lig’in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’e 2-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "3 aydan sonra oynadığımız ilk maçı maalesef 2-0 kaybettik. Aslında istediğimiz gibi iyi ve baskılı başladık. Pozisyonlarımız oldu. Maalesef değerlendiremeyince futbolda bir kural var; yakaladığınız pozisyonları iyi değerlendiremediğiniz zaman maçtan üzülmüş bir şekilde ayrılıyorsunuz. Bugün öyle bir şey yaşadık. İkinci yarı ilk 15-20 dakika maçın kontrolü bizdeydi. Yaptığımız basit hatalardan, rakip kazandığı kornerden yediğimiz gol oldu. Maçı çevirmeye çalıştık. Penaltı pozisyonu oldu. Penaltı gözüküyor. Tzavellas’ın eline top vurmuş. Hakem doğru karar verdi. 2-0 kaybettik. Bu maçı burada kapatıyoruz. Yarından itibaren Perşembe günkü kupa maçı hazırlıklarına başlayacağız. Bizim için önemli bir maç. Bugün bu maç burada bitti" diye konuştu.

Hedeflerinin kalan 7 maçta hedeflerinin ligi iyi bir yerde bitirmek olduğunu ifade eden Bulut, "7 maçı maksimum puanla güzel bir yerde tamamlamak. Kupada da finale gidip, kupayı kazanmak" şeklinde konuştu.

3 aydan sonra pandemiden geri dönmenin kolay olmadığını vurgulayan başarılı çalıştırıcı, "Biz bugün fiziksel olarak sıkıntı yaşamadık. Mental olarak da sıkıntı göstermiyor, çalışıyorlar" dedi.