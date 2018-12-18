19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Malatya ekibi, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürdü.
Teknik direktör Erol Bulut, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde iyi bir konumda bulunduklarını ancak önemli olanın ligin sonu olduğunu ifade etti.
Antalyaspor karşısındaki iyi oyundan memnun olduğunu ancak Sadık Çiftpınar'ın kırmızı kart görmesinin üzücü olduğunu anlatan Bulut, "Öyle pozisyonlarda daha sakin ve profesyonel olmalıyız. Oyuncuların ve bizim hatalarımızdan ders çıkarması gerekiyor." diye konuştu.
Etimesgut Belediyespor ile yarın deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Bulut, "Galip gelerek, bir üst tura geçmek istiyoruz. Bir de hafta sonu oynayacağımız Bursaspor maçı var. Bursaspor kendi evinde baskılı, dirençli ve tempolu bir takım. Kolay bir maç olmayacak. Elimiz boş dönmek istemiyoruz. İnşallah istediğimiz sonucu alarak, 2018'i güzel bir şekilde tamamlamış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.
Erol Bulut, lig arasında bütçelerine göre transfer yapmayı planladıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Ligde ikinci sıradayız, konumumuzu korumak ve düşmemek adına transfer yapmamız gerekiyor. Transfer 1-2'de kalmayacak, yukarılarda seyretmek istiyorsak 3 veya 5 transfer yapılması gerektiğini söyledim. Kupada da devam etmek istiyoruz. Bu nedenle kadromuzu geniş tutmalıyız. Yapacağımız transferler çok önemli, bunlar ikinci yarı aramıza katılacak. İlk yarıdaki gibi ligin ikinci haftasına başlarız. İlk 7 haftayı en iyi şekilde atlattıktan sonra gerçek hedeflerimize daha da yakın olacağımızı düşünüyorum. İlk 10'dan ziyade ilk 6'da yer bulmaya çalışacağız."
Bulut, Etimesgut Belediyespor karşılaşmasında rotasyon yaparak genç oyunculara şans tanıyacaklarını sözlerine ekledi.
Öte yandan sarı-siyahlılarda kupa maçının hazırlıklarına kas ağrısı bulunan Khalid Boutaib ve Danijel Aleksic katılmadı.
Antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kısa pas çalışması yaptı.
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