Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları derbinin ardından açıklamalarda bulundu.
Bulut'un açıklamalarından satır başları:
"İlk başlarda futbolcularımı tebrik ediyorum. Her şeyi yaptık kazanmak için. Gol pozisyonuna da yeterince iyi girdik. Rakibin de birkaç pozisyonu var. Genel anlamda güzel bir maç oldu. Yeni gelenler iyi performans gösterdi ama istediğimiz, yüzde 100 durumda değiller. Bugünkü performanstan memnunum.
Pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Orada arayış içerisindeyiz. Kanatta kim daha iyi, merkezde kim daha iyi... Samatta aramıza katıldı. Forvette yerini alacak. Sağında, solun, arkasında kimi oynatabiliriz, hangisi daha iyi, çalışıyoruz. Kamp dönemi maalesef 1 ay geçti. Tüm futbolcular elimizde yoktu. Orada eksiğiz, geriden geliyoruz. Galatasaray, geçen seneden birlikte, uyumlu.
Haftaya Karagümrük var ve sonrasında ara var. Daha iyi döneceğiz aradan. Kafamdaki 11 yavaş yavaş şekilleniyor yavaş yavaş."
BASIN TOPLANTISI
Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 sonuçlanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Bulut, 90 dakika göze hoş gelen bir futbol sergilediklerini belirtti.
Futbolcularını gösterdikleri performanstan ötürü tebrik eden Bulut, "İyi mücadele ettik, maalesef son vuruşlarda biraz eksik kaldık. Son vuruşlara daha konsantre olsaydık 1-2 pozisyonu gole çevirebilirdik. Rakibimizin de pozisyonları vardı. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.
Galatasaray karşısında ilk 11'de 7 yeni futbolcuya şans tanıdıklarını vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:
"Yeni oyuncularımız sahaya daha iyi bir görüntü yansıttı. Önümüzdeki hafta Fatih Karagümrük ile oynayacağız, sonra milli ara var. Milli aradan sonra daha iyi seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. Şu an hücumda ve kanatlarda biraz arayış içerisindeyiz. Kimi birlikte sahaya süreceğiz, uğraşıyoruz, araştırıyoruz. Bugün sahada güzel bir görüntü vardı. Sadece son vuruşlarda biraz eksik kaldık."
Sergilediği performanstan ötürü Ozan Tufan'ı tebrik eden Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ozan'ı tebrik ediyorum, bugün çok iyi bir maç oynadı. Bugünkü hedefimiz rakibin sol tarafını kapatıp sağ stopere topu yönlendirmekti. Ozan'ın da ona baskı yapmasını istemiştik, o da bunu çok iyi yaptı. Birkaç gol pozisyonuna da girdi. Şutu da vardı ama olmadı. Atsaydı öne geçecektik. Futbolda sadece 1 futbolcuyla gol atılmıyor. 11'i ile gol atılıyor. O yüzden önümüzdeki haftalarda bu takım birbirine daha iyi uyum sağladığında goller gelecektir."
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