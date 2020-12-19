Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe 23 puanda kaldı ve son 6 maçtaki 4. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut mücadelenin ardından sert açıklamalar yaptı. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Mağlubiyetin sebebi nedir? 90 dakikaya bakınca oyun kontrolü bizdeydi. Şanssızlıklar da bizim üzerimizde. Frikiğe vuruyor top, oradan Gustavo'nun dizine çarpıp rakibin önüne düşüyor. Sonra penaltı. İkinci yarı futbolcular elinden geleni yaptı. Pozisyonlar var, olmadı.
"VAR'DAKİ OFSAYT ÇİZGİLERİNİ KİM ÇİZİYOR?"
"VAR ile ilgili, hakemler ile ilgili konuşmadım. Soruyorum. Gerçekten sormak istiyorum VAR'daki çizgileri kimin çizdiğini merak ediyorum. Dün oynanan Galatasaray maçı, bugün Trabzon maçındaki penaltılara bakınca sormak istiyorum. Bir yorumlasınlar. Bize verilmeyen penaltıyı da. Penaltımız verilmedi. Golümüz verilmedi"
"Bugünkü duruma baktığımızda Avrupa'da en çok penaltı yapan defans, 6 penaltı yapmışız. 5'i gol olmuş. Orada çalışmamız lazım. Zor bir süreçten geçiyoruz bu kesin. Fenerbahçe'nin daha iyi durumda olması gerekir. 23 puandayız önümüzde 27 maç var. Herkes 'Hocam ne anlatıyorsun' diyecek ama bu futbol, yaşamamız gerekiyor. Acı çekiyoruz evet ama buradan çıkacak olan da biziz. Önümüzde Başakşehir maçı var, hazırlıklarımız var. Puanlar alarak üst sıralara çıkmak ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."
İSTİFA YANITI
"O konuda söyleyeceğim bir şey yok. Şu an 3. sıradayız. 27 maçımız var. Yeni kurulan bir takımız. 16-17 tane transfer yaptık. Sakatlarımız var. Bunun bir bahanesi yok. Bu duruma birlikte girdik, birlikte savaşarak da çıkmayı öğreneceğiz."
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