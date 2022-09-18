Erol Bulut isyan etti:

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in yedinci haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Trabzonspor'a 3-2 yenildi. Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Erol Bulut mücadelenin ardından sert açıklamalar yaptı ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

Hakem kararlarını eleştiren Erol Bulut, "Ya hakemler kuralları bilmiyor, ya da biz bilmiyoruz. Top vücuttan sekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde buna penaltı verilmiyor. İkinci yarıda da bizim penaltımız verilmedi. Son golde de Gomez bizim oyuncumuzu itiyor. Faul var ancak hakem görmüyor. Trabzonspor'un 3. golünü iyi izlesinler. Gomez, bizim oyuncumuza bakarak gelerek faul yapıyor. Faulü vermiyor. Adaletin olmadığı yerde nasıl maç kazanacaksın? Geçen sene de burada aynısını yaşadık. İyi hatırlayın" ifadelerini kullandı.