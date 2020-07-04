Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün 4 gol atıp 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Ama ilk yarı oynanan futboldan memnun değildim. İkinci yarı daha gayret gösterip mücadele ettik. Pozisyonları değerlendirdik. Nitekim maçı 4-1 kazandık. İlk yarıda rakip penaltıdan öne geçmiş olsaydı bizim için daha zor olacaktı. Belki maçı alabilecektik ama çok daha zor olacaktı. İkinci yarı performansından dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KAZANABİLME ADINA HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”

Hedeflerinin ilk 5 içinde bulunmak olduğunu ve bunu sonuna kadar deneyeceklerini dile getiren Bulut, “Sezon başında iki hedefimiz vardı. Ligi en iyi yerde bitirmek ve kupada final oynamak. Kupada finaldeyiz. Ligde de iyi gidiyoruz. İlk 6’nın içerisindeyiz. Hedefimiz ilk 5'e girmek. Bunu sonuna kadar deneyeceğiz. Önümüzde oynanacak birkaç maç var. Kazanabilme adına her şeyi yapacağız. Zaten sahada futbolcularım bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ: PENALTI KIRILMA ANI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibin sol kanadı çok iyi kullandığını biliyorduk. İlk yediğimiz gol bu yüzden beni üzdü. İlk 45 dakika elimizden geleni yaptık. Bulduğumuz pozisyonlarla bir duruş sergiledik. Penaltıyı kaçırdık. Kaçırdığımız penaltı kırılma anı olabilir mi, evet olabilir. Futbolcular penaltıdan sonra mental anlamda sıkıntılar yaşadı. Böylesine maçlarda böyle penaltı kaçınca bazı oyuncular olumsuz tepki gösterebiliyor. Analizlerimizle oyuncularımızı çok uyarmamıza rağmen yine de böyle gol yedik. Ondan sonra da ikinci golle oyundan düştük. Üzgünüz" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ YARI BU KADAR KIRILGAN OLMAMALIYDIK"

Göztepe maçına konsantre olacaklarını belirten Üzülmez, “Trabzonspor beraberliğinde verdiğimiz mücadeleyi ilk 45 dakika gösterdik ama ikinci yarı bu kadar kırılgan olmamak gerekiyordu. İlk golü yedikten sonra rakibe tepki vermememiz bizi daha da üzdü. Bunlardan ders çıkarmak gerekiyor Kalan 4 haftada Ankaragücü'ne yakışır oynamalıyız. Göztepe deplasmanına konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandı.