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Erol Bulut: Hakem kırmızı kartı vermedi!

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu

Giriş: 25.12.2022 - 20:30 | Güncelleme: ABONE OL
Erol Bulut: Hakem kırmızı kartı vermedi!
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktörü Erol Bulut maç sonu açıklamalarda bulundu. Bulut, “Bugün Beşiktaş karşısında istediğimiz oyunu en iyi şekilde yansıttık. Kaptığımız toplarla baskı yapmaya çalıştık. Bunu da başardık, bir gol attık bu 2-3 de olabilirdi. Üzgünüm. Sonuçta Beşiktaş kaliteli bir ekiptir. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Hakem bugün kırmızı kartı vermedi. Pozisyonumuz oluyor ama sonuçlandırmada sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah ara transfer döneminde hücumda gerekli bölgelere takviye yapacağız. Ben defansif oynadığımızı düşünmüyorum. Rakibi ikinci bölgede karşılayıp geçişleri iyi yapmaya çalıştık. En büyük eksiğimiz yakaladığımız pozisyonları değerlendirememek. Ancak defansif olarak kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

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